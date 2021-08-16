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Twitter изменит дизайн микроблогов: Известна причина

Twitter Фото из открытых источников

На изменения повлияли жалобы пользователей платформы

Социальная сеть Twitter в очередной раз изменит дизайн своих микроблогов. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Отмечается, что причиной изменений стали жалобы пользователей платформы на недавнее обновление из-за постоянных головных болей.

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Нгадаємо, ранее социальная сеть Twitter заблокировал на семь дней депутата Палаты представителей США от республиканцев Марджори Тейлор Грин за дезинформацию относительно вакцин от коронавирус.

Как сообщалось ранее, социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт, который публиковал сообщения с новой коммуникационной платформы бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

 

 

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