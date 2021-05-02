"Туристическая" декларация с Турцией увеличит количество авиарейсов, - Кабмин

Страны подписали декларацию о сотрудничестве по вопросам соблюдения прав и безопасности туристов

"Это соглашение, в частности, дает возможность упростить правила пересечения границы для граждан обоих государств, обмениваться системами вакцинации, увеличить количество рейсов между странами, расширить наличие туристических аудиогидов на украинском и турецком языках, а также развивать сотрудничество по привлечению инвестиций в сферу туризма и курортов", - отметил глава правительства.

Ранее сообщалось, что с 15 мая 2021 года граждане Украины смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста. Нужно будет лишь заполнить перед вылетом специальную форму.