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Туристам с ограниченным бюджетом могут запретили въезд на Бали

Хандарские ворота, Бали, Индонезия Фото из открытых источников

Как именно будут определять достаточное количество бюджета пока не уточняется

Индонезийский остров Бали может запретить въезд туристам с ограниченным бюджетом после того, как остров снова будет открыт для поездок. Об этом сообщает The Bali Sun

Согласно сообщению, пока Бали остается закрытым для иностранных посетителей из-за строгих протоколов COVID-19. Однако власти Индонезии намерены вновь открыть остров для путешественников из стран с низким риском передачи COVID-19, когда Бали достигнет статуса "частичной изоляции уровня 2".

"Мы стремимся ограничить количество гостей, которые могут посетить Бали. Будем стремиться к качественному туризму на Бали, поэтому мы не позволим туристам (которые путешествуют налегке и ограничены в бюджете, - ред.) въехать, как только в ближайшем будущем будет официально введен в действие план открытия для международных путешественников", - заявил министр-координатор по морским и инвестиционным вопросам Лухут Бинсар Панджайтан.

Как именно будут определять достаточное количество бюджета путешественников пока не уточняется.

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Напомним, ранее министр окружающей среды, изменения климата и технологий Мальдив Аминат Шауну заявила, что до конца XXI века курортные острова могут исчезнуть с поверхности Земли если не начать эффективно бороться с изменениями климата.

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