Туристам с ограниченным бюджетом могут запретили въезд на Бали

Как именно будут определять достаточное количество бюджета пока не уточняется

Согласно сообщению, пока Бали остается закрытым для иностранных посетителей из-за строгих протоколов COVID-19. Однако власти Индонезии намерены вновь открыть остров для путешественников из стран с низким риском передачи COVID-19, когда Бали достигнет статуса "частичной изоляции уровня 2".

"Мы стремимся ограничить количество гостей, которые могут посетить Бали. Будем стремиться к качественному туризму на Бали, поэтому мы не позволим туристам (которые путешествуют налегке и ограничены в бюджете, - ред.) въехать, как только в ближайшем будущем будет официально введен в действие план открытия для международных путешественников", - заявил министр-координатор по морским и инвестиционным вопросам Лухут Бинсар Панджайтан.

Как именно будут определять достаточное количество бюджета путешественников пока не уточняется.

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Напомним, ранее министр окружающей среды, изменения климата и технологий Мальдив Аминат Шауну заявила, что до конца XXI века курортные острова могут исчезнуть с поверхности Земли если не начать эффективно бороться с изменениями климата.