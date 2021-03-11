Турция вводит обязательные электронные анкеты для путешественников

Стамбул. Турция Pixabay

Нововведения начнут действовать с 15 марта

Путешественники, планирующие поездку в Турцию, с 15 марта перед выездом должны будут заполнять электронную анкету. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Турции.

Согласно сообщению, электронная форма должна быть заполнена в течение последних 72 часов перед поездкой.

"На основе заполненной информации для вас будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому мы сможем связаться с вами, если у вас или у людей, с которыми вы контактируете во время путешествия и пребывания, контактные лица, либо больные на COVID-19. По этой причине точность и актуальность информации очень важны", - говорится в сообщении.

Заполнение формы может быть проверено на границе Турции и в случае, если пассажир не заполнил ее или внес ложную информацию, ему могут угрожать правовые и административные санкции.

"Также может быть не разрешен въезд в Турцию (если вы не являетесь гражданином Турции или не имеете вид на жительство в Турции)", - отметили в Минздраве.

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Напомним, с 1 марта турецкое правительство решило начать ослабление карантинных ограничений. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, страну разделят на четыре категории риска и исходя из них будут принимать решение относительно ослабления карантина.