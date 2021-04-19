Турчинов об участии Медведчука в Минских переговорах: Это была инициатива Путина, которую поддержали Германия и Франция

Александр Турчинов. Фото: turchynov-com

Комментируя вопрос об участии Виктора Медведчука в Минском формате, экс-глава СНБО Александр Турчинов отметил, что по предложению "наших партнеров, в частности, наших французских и немецких коллег" было поддержано предложение президента РФ Владимира Путина подключить оппозиционного политика к переговорному процессу. Об этом Турчинов заявил в интервью "Радио Свобода", обнародованном 17 апреля.

"Да, это было предложение. Безусловно", — сказал Турчинов в ответ на вопрос о том, обращалась ли канцлер ФРГ Ангела Меркель к тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко с предложением поддержать эту инициативу.

"Он (Виктор Медведчук. — ред.) использовался для того, чтобы освободить более тысячи человек. Вы знаете — удерживаемых лиц освободили", — добавил Турчинов.

Также экс-глава СНБО прокомментировал санкции власти против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

По его словам, санкции против граждан Украины, пребывающих в правовом поле, не могут применяться властью без предварительных процедур обвинения, расследования и приговора суда.

"Вместо обвинения и суда… Они играются в эти санкции, которые должны использоваться, когда субъект находится вне правового поля страны. А когда люди находятся в правовом поле, то, пожалуйста, у вас есть ГПУ, СБУ, ГБР. Обвинение, расследования, приговор суда", — отметил Турчинов.