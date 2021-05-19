Троица и День Конституции: Как будут отдыхать украинцы в июне
Украинцев ждут два долгих уикенда - 19-21 июня и 26-28 июня
В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня из-за церковного праздника Троица и Дня Конституции.
Поскольку Троица выпадает на воскресенье 20 июня, то понедельник после праздника станет официальным выходным днем.
Кроме того, День Конституции ежегодно отмечается 28 июня, а в этом году это понедельник. Он и будет выходным днем.
Таким образом, в июне украинцы получат два длинных выходных по три дня подряд: с 19 по 21 июня и с 26 по 28 июня.
Всего в первый месяц лета будет 20 рабочих и 10 выходных дней.
В июне также будет много других праздников:
- 1 июня - Всемирный день родителей и День защиты детей;
- 5 июня - Всемирный день окружающей среды;
- 6 июня - День журналиста, промышленников и работников водного хозяйства;
- 9 июня - Международный день друзей;
- 10 июня - Вознесение Господне;
- 18 июня - День участкового инспектора полиции;
- 20 июня - Троица, День отца и День медработника;
- 23 июня - День работников госслужбы;
- 25 июня - День таможенника;
- 28 июня - День Конституции Украины.
Ранее сообщалось, что лето в 2021 году из-за погодных аномалий может стать рекордно теплым. Специалисты предупреждают о значительном повышении средней температуры воздуха именно в середине июля и в начале августа.