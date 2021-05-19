Троица и День Конституции: Как будут отдыхать украинцы в июне

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Украинцев ждут два долгих уикенда - 19-21 июня и 26-28 июня

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня из-за церковного праздника Троица и Дня Конституции.

Поскольку Троица выпадает на воскресенье 20 июня, то понедельник после праздника станет официальным выходным днем.

Кроме того, День Конституции ежегодно отмечается 28 июня, а в этом году это понедельник. Он и будет выходным днем.

Таким образом, в июне украинцы получат два длинных выходных по три дня подряд: с 19 по 21 июня и с 26 по 28 июня.

Всего в первый месяц лета будет 20 рабочих и 10 выходных дней.

В июне также будет много других праздников:

1 июня - Всемирный день родителей и День защиты детей;

5 июня - Всемирный день окружающей среды;

6 июня - День журналиста, промышленников и работников водного хозяйства;

9 июня - Международный день друзей;

10 июня - Вознесение Господне;

18 июня - День участкового инспектора полиции;

20 июня - Троица, День отца и День медработника;

23 июня - День работников госслужбы;

25 июня - День таможенника;

28 июня - День Конституции Украины.

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