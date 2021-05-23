Триумфатором Евровидения-2021 стала итальянская рок-группа, Украина - пятая

22 мая прошел финал песенного конкурса, в котором за победу боролись 26 участников eurovision.ua

За группу Maneskin отдали 524 голоса

22-го мая в Роттердаме состоялся гранд-финал 65-го Евровидения. В этом году победителем конкурса стала Италия, за которую отдали 524 голоса, а украинская группа GO_A с 364 баллами занял 5-ю строчку.

На втором месте Франция, на третьем — Швейцария, а на четвертом — Исландия.

В финале также были еще: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Сан-Марино, Греция, Молдова, Исландия, Сербия, Албания, Португалия. Болгария, Финляндия и Швейцария.

Представители Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции попали туда автоматически — они крупнейшие плательщики взносов в казну Европейского вещательного союза (организатор "Евровидения").

Отметим, что фаворитом букмекеров была именно Италия, на втором месте была Франция, третье место — за Мальтой, на четвертом — Швейцария. Украина замыкала пятерку лидеров.