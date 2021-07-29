Три региона показывают угрожающую тенденцию заболеваемости COVID-19, - Кузин

Угрожающую тенденцию сейчас показывает Киев, Харьковская и Луганская области

Сейчас в Украине нет признаков вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. В то же время три региона показывают угрожающую тенденцию. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Украинской правде" .

По его словам, большинство регионов находится на уровне плато.

"Пока мы можем сказать, что в Украине нет признаков вспышки заболеваемости "ковидом". По итогам нескольких прошедших дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато. Угрожающую тенденцию сейчас показывает Киев, Харьковская и Луганская области", - сказал Кузин.

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Напомним, за минувшие сутки, 28 июля, в Украине выявлено 846 новых случаев заражением коронавирусом. Самое большое количество зарегистрировано в г. Киев (195), Харьковской (70) и Донецкой (66) областях. Кроме того, за вчера выздоровели 510 человек, а жертвами болезни стали 25 пациентов.