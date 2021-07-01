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Три области Украины не соответствуют показателям зеленой зоны, - Минздрав

Фото из открытых источников

Несмотря на это, регионы до сих пор официально находятся в зеленой зоне

В трех областях страны зарегистрировали превышение эпидемических показателей, отвечающих зеленой зоне карантина. Об этом свидетельствуют данные Минздрава

Как отмечается, не соответствуют установленным нормам Киевская, Хмельницкая и Луганская области, хотя они до сих пор находятся в зеленой зоне. 

Так в Киевской и Хмельницкой области зафиксирован красный уровень по показателю охвата тестирования на COVID-19. Накануне в столичном регионе провели 252 тестирования, а в Хмельницком - 291 при норме не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.

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В то же время в Луганской области зарегистрированы красные показатели сразу по двум пунктам. Так 29 июня уровень госпитализаций составил 64,4% при норме менее 50%. 

Количество тестирований также не соответствует установленным требованиям. Вчера в регионе провели 270 тестов вместо минимальных 300 на 100 тыс. населения. 

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Напомним, по состоянию на утро 1 июля в Украине подтвердили 2 235 801 случай коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 705 человек.

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