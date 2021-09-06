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Три области Украины имеют высокие показатели COVID-госпитализаций

Global Look Press

Эпидемиологические показатели в Луганской, Львовской, Ровенской областях не в пределах нормы

По состоянию на 6 сентября три региона Украины имеют эпидемиологические показатели, которые не соответствуют зеленой зоне карантина. Об этом говорится в данных Минздрава.

Так, в Луганской области длительное время наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом.

По последним данным, она преодолела отметку в более 104%, хотя ранее составляла 89,9-97,2%.

Кроме того, Львовская область также имеет долговременное превышение по этому же показателю. Сейчас динамика COVID-госпитализаций в данном регионе составляет 66,3%, ранее же составляла 58,-53,8%.

Кроме того, в Ровенской области сейчас тоже показатель динамики госпитализаций не в пределах нормы. Он остановился на отметке 54,4%, хотя предварительно отвечал зеленой зоне, составив 48,5%.

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Как сообщалось, ранее в четырех областях Украины показатель заболеваемости уже не соответствовал зеленой зоне. По состоянию на 4 сентября уровень заболеваемости превышен в: Киеве, Луганской области, Херсонской области, Черновицкой области.

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