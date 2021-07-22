Три области не соответствуют "зеленой" зоне по одному из показателей

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Речь идет о Киевской, Тернопольской и Херсонской областях

Киевская, Волынская и Тернопольская области не соответствуют зеленой зоне по одному из показателей. Об этом свидетельствует инфографика индикаторных показателей для определения регионов со значительным распространением COVID-19, опубликована на сайте Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 20 июля в двух областях красный уровень по показателю динамики госпитализаций: в Киевской области он составляет 54,4% (норма не более 50%), в Тернопольской - 110%, а в Херсонской - 50,7%.

Отмечается, что эти области находятся в зеленой зоне, поскольку для того, чтобы область попала в красную зону, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.

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