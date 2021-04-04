Три области близки к "красной" зоне карантина, - Минздрав

В Хмельницкой, Черкасской и Донецкой областях эпидемические показатели на грани дозволенного

В Министерстве здравоохранения обновили данные по ситуации в регионах с коронавирусом. В частности, Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области могут попасть в "красную" зону, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения .

Как отмечается, в Хмельницкой области почти на грани разрешенных показатели по загруженности коек с кислородом (64% с 65% разрешенных для "оранжевой" зоны), почти в два раза превышен показатель по госпитализациям.

Кроме того, в Черкасской области превышен показатель по выявлению случаев инфицирования (22,6% при норме 20%).

Также в Донецкой области на грани дозволенного коэффициент выявления случаев инфицирования (18% при норме 20%) и превышен уровень госпитализаций (65 при норме 60 на 100 тысяч).

МИНЗДРАВ

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Напомним, в Украине обнаружили спад новых случаев коронавируса после вчерашнего антирекорда, заболели еще 13 738 человек, умерли 258 человек и 4657 пациентов выздоровели. Больше всего новых заражений в Харьковской области - 1388.