Три квартиры и особняк: в Сети показали недвижимость Вакарчука

Дача у музыканта находится неподалеку столичных Осокорков

Святослав Вакарчук Фото из открытых источников

Лидер группы " Океан Эльзы "и бывший депутат партии" Голос " Святослав Вакарчук приобрел за время своей карьеры немало недвижимости. Вместе со своей женой Лялей Фонаревой у него во владении три квартиры и особняк на левом берегу Днепра. Об этом рассказали в расследовании издания "Страна".

Все квартиры музыканта находятся в центре Киева, а вот дача расположилась недалеко от станции метро "Славутич". Дом певца с садовым участком значится в поселке Гнедин, но на самом деле примыкает к спальному району Осокорки. Рядом стоят обычные дачи киевлян.

Участок Ляли Фонаревой 6 соток, а площадь особняка - 121 квадратный метр. Дом недостроенный, в нем планируется три этажа. Рядом протекает река Днепр и большая инфраструктура: рынок, магазинчики и остановка маршруток.

Отмечается, что в 2014 году жена Вакарчука приобрела эту недвижимость вместе с земельным участком за 100 тысяч долларов.

"Я достаточно скромный человек в быту. Я живу в многоквартирном доме. У меня две квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу. У меня нет никакой недвижимости за границей и никогда не было. Я ни на кого ничего не записывал", - сообщал Вакарчук в одном из интервью во время предвыборной кампании.

Одна из квартир музыканта находится в центре Киева на улице Антоновича, неподалеку от Дворца Украина. Артист купил ее в 2003 году и поселился на 18 этаже. Жилье занимает площадь 90 квадратных метров, а из его окон открывается великолепный вид на столицу.

Фото из открытых источников

Еще одна квартира певца находится на улице Московской в Печерском районе. Здесь у бывшего депутата двухуровневая квартира, в которой он затеял грандиозный ремонт. Сведения об этом есть в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Как выглядит жилище внутри-никто не видел. Святослав не любит пускать в свое личное пространство журналистов.

Ранее украинская певица Оля Полякова показала кадры из своей шикарной квартиры на ул. Институтской в Киеве. Общая площадь помещения составляет более 200 квадратных метров.

Позже также свой дом показала популярная украинская певица София Ротару. Она владеет роскошным особняком среди соснового бора, который находится в 22 километрах от Киева.