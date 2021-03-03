Три "красные" области вышли на протесты против карантинных ограничений

Акции протеста проходят в Житомирской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях

В Украине в "красную зону" карантинных ограничений попали Житомирская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. Именно в этих регионах предприниматели вышли на протесты, сообщает местное издание "Житомир.info" .

Согласно сообщению, сегодня, 3 марта, на площади Королева в Житомире, под стены областной государственной администрации предприниматели вышли на митинг. Люди требуют разрешить им работать во время усиленного карантина с соблюдением всех карантинных норм.

На митинг приехали предприниматели из Чуднова, Бердичева и Андрушевки.

Кроме того, издание "Окна" информирует, что протестуют и в Ивано-Франковской области с таким же требованиями.

Как отмечается, городской глава Ивано-Франковска поддерживает людей и убежден, что рынки и маленькие магазины должны работать. Готов на заседании исполкома принять соответствующее решение.

По новым карантинным ограничениям, в областях "красной зоны" запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров и рынков. Также не разрешается проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.

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Ранее сообщалось, что в красную зону карантина отнесли Ивано-Франковскую и Черновицкую области. Житомирская сначала принадлежала к оранжевой зоне, однако впоследствии, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила установить красный уровень эпидемической опасности распространение COVID-19 на этой территории.