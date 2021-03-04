Третья волна пандемии COVID-19: Кабмин допускает введение нового локдауна

Такой сценарий возможен, если большинство областей перейдут в красную зону карантина

В Украине сейчас наблюдается третья волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому существует возможность введения нового жесткого локдауна в стране. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"К сожалению, надо констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине. Это также цифры, статистика, которую мы видим... Невозможно интерпретировать по-другому", - отметил он.

Шмыгаль напомнил, что на сегодня в стране есть такой инструмент, как адаптивный карантин, и к красной зоне отнесены три региона, еще ряд попал в оранжевую.

"Конечно, когда большая часть областей будет в красных зонах, скорее всего, придется возвращаться к той модели локдауна, который Украина уже проходила", - подчеркнул премьер.

Как известно, сейчас в Украине к красной зоне карантина отнесли Ивано-Франковскую, Черновицкую и Житомирскую области.

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Согласно обновленному карантинному зонированию, по состоянию на 4 марта "оранжевыми" являются Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области.

Остальные 13 регионов - "желтые": Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

При этом в большинстве регионов продолжается рост госпитализаций. Наиболее проблемная ситуация по этому показателю наблюдается в Ивано-Франковской (этот показатель составляет 140,5 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (103,4), Черновицкой (93,7), Закарпатской (90,8), Житомирской (79,2) и Николаевской (65,7) областях.

Напомним, по состоянию на утро 4 марта в Украине подтвердили 1 374 762 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 10 057 человек.