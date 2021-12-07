Требовали от власти вернуть в эфир 112 Украина, NEWSONE, ZIK и "Перший Незалежний": украинская диаспора протестовала в Праге против закрытия телеканалов

NewsOne

Диаспора - за свободу слова. Более 150 украинцев, живущих в Чехии, во вторник, 7 декабря, собрались возле отечественного дипучреждения в Праге и требовали не оказывать давление на телеканалы в Украине.

"Мы организовали эту акцию в знак протеста сегодняшней, я не побоюсь сказать, диктатуры власти, которая, к сожалению, не дает информацию. Она беззаконно, без всякого на то права, закрывает каналы, на которых говорят правду. Я не буду объяснять, почему это делают, но, к сожалению, это происходит", - отметил один из организаторов акции Александр.

Собравшиеся на протест представители украинской диаспоры рассказали, что ранее узнавали о новостях с родины в эфирах украинских вещателей, в частности, "112 Украина", NEWSONE, ZIK и "Першого Незалежного". Но после незаконного закрытия этих каналов потеряли доступ к разносторонней информации. В связи с этим они выступили с призывом к украинской власти возобновить работу этих медиа.

"Я пришел поддержать наших людей. Вообще хотел бы донести до нашего украинского руководства и Зеленского, который развернул борьбу с независимыми СМИ, которые критиковали его деятельность, наложил на них цензуру, меня как молодежь это особенно беспокоит, потому что я нахожусь на чужбине и хотел бы знать, что происходит на родной земле", - сказал участник акции Александр.

По словам Ангелины, которая также сегодня пришла под украинское посольство в Праге, ей "действительно не хватает этих телеканалов, потому что это одни из украинских телеканалов, которые мы просматривали, которые мы имели возможность видеть, и это каналы, которые доносили до нас немного другой взгляд, чем все остальные. Мы хотим иметь возможность сравнить, а не только слышать одну четкую мысль, которую нам диктует власть. Поэтому мы призываем прекратить это давление и дать нам свободу слова".

Участники акции уверены, что то, что сейчас происходит в Украине не является свободой слова, которая ценится в Европе.

"Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Взяли закрыли каналы, сказали, что идем в Европу, а сделали все наоборот. Теперь люди тоже уже не спокойны, дома творится еще хуже, чем здесь с нами", - сказал участник акции Вадим.

Всего на митинг в поддержку незаконно закрытых в Украине телеканалов пришло более 150 человек .Пообщаться с людьми прибыл генпродюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский.

"У диаспоры есть письмо с требованиями вполне понятными. Для меня и для любого украинца они очень простые - это остановить давление на оппозиционные телеканалы, остановить давление на оппозиционных политиков и начать вести нормальную политику внутреннею и внешнею. Они вынуждены смотреть такие каналы как Россия 24, Россия 1. Потому что они смотрят как все хорошо по новостям по украинским телеканалам, а потом звонят домой, к своим родственникам и они им рассказывают как все есть на самом деле. И как они могут верить этим новостям, если президент Зеленский по рассказывает как все хорошо. А потом они звонят домой в Закарпатскую или Житомирскую область, а там рассказывают им, что у них мизерные пенсии и не хватает денег заплатит за газ или за свет. Поэтому конечно они требуют вернуть телеканал в эфир", - сказал он.

Собравшиеся хотели передать письмо лично послу, но никто из руководства дипучреждения к ним не вышел, поэтому оставили сообщение в ящике для обращений.

"На самом деле я очень впечатлен тем количеством людей, которые одномоментно по зову сердца собрались здесь под посольством Украины в Праге. Это свидетельствует о том, что людям не хватает достоверной информации, которую они получали с помощью наших телеканалов. Поговорив тут с некоторыми людьми, я узнал, что они смотрели 112 Украина, NEWSONE, ZIK и у них были любимые передачи", - отметил ведущий UkrLive Андрей Лащ.

Отметим, чтобы ознакомиться с ситуацией со свободой слова в ноябре прибыли в Украину немецкие депутаты разных уровней. В частности Максимилиан Кра - член Европарламента, Петр Быстронь - представитель Бундестага, и Ульрих Зингер - депутат местного парламента Баварии. Они встретились с сотрудниками незаконно закрытых телеканалов и обсудили притеснения СМИ в Украине. Еще раньше журналисты незаконно закрытых телеканалов и интернет-изданий обратились с письмом к участникам Большой двадцатки, чтобы инициировать обсуждение уничтожения свободы слова в Украине. До этого евродепутаты Максимилиан Кра и Татьяна Жданок в Страсбурге встретились с работниками незаконно закрытых медиа и выразили солидарность с ними. А на дебатах в Сенате Франции сенатор Натали Гуле отметила незаконность прекращения работы телеканалов. К примеру "Перший Незалежний" закрыли через час после выхода в эфир по письму заместителя председателя СБУ. На притеснения средств массовой информации в Украине отреагировали в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и Совете Европы. А также в неправительственных организациях Freedom House и "Репортеры без границ". Коллективы незаконно закрытых медиа - передали письма президенту США Джо Байдену, канцлеру Германии Ангеле Меркель, третьему президенту Польши Александру Квасьневскому и другим мировым лидерам и политикам.