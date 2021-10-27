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Трагедия с Хатчинс: На съемочной площадке могла быть не одна боевая пуля

Фото из открытых источников

Дальнейшее расследование должно определить, как члены съемочной группы получили пистолет с боевыми патронами

Полицейские подозревают, что на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где произошел несчастный случай с Галиной Хатчинс, могли быть и другие боевые патроны. Об этом сообщает CNN.

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза сказал, что по подозрениям полицейских, на съемочной площадке были найдены другие боевые патроны.

"Я не буду дальше комментировать, как они туда попали. Это расследование еще продолжается, поэтому я не буду комментировать, как они туда попали, но мы подозреваем, что они там были", - сказал Мендоза.

Шериф добавил, что дальнейшее расследование должно определить, как члены съемочной группы получили пистолет с боевыми патронами.

"Мы знаем, что на съемочной площадке был один настоящий шар. Мы собираемся определить, подозреваем ли мы, что были другие пули, но точно будет известно после тестирования. Сейчас мы хотим выяснить, как они туда попали, почему они там были, потому что они не должны были там быть", - сказал Мендоза.

Новости по теме: Роковая ошибка Алека Болдуина: Все, что сейчас известно о гибели оператора украинского происхождения Галины Хатчинс

Напомним, что ранее американский актер Алек Болдуин случайно убил украинку и ранил другого человека на съемочной площадке ленты Rust в Альбукерке. Причиной трагедии стал выстрел из бутафорского оружия.

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