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Торжественное празднование Дня Независимости Украины: Зеленский презентовал план мероприятий

Владимир Зеленский Офис президента

Президент подчеркнул, что за неделю до Дня Независимости в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал план празднования Дня Независимости страны. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране состоится более 150 событий, приуроченных к 30-летию Независимости Украины. Об этом глава государства сообщил во время форума "Украина 30".

Президент подчеркнул, что за неделю до Дня Независимости в Украину попадет оригинал Конституции Филиппа Орлика.

Украинцы смогут увидеть ее с 16 августа в Софиевском соборе.

"История нашей государственности имеет многовековую историю. 30 лет назад она не началась, а восстановилась", - заявил Зеленский на форуме.

Впоследствии, 22 августа, украинцы почтят память тех, благодаря кому независимость сохранилась в 2014 году. Это участники АТО: добровольцы, медики, волонтеры.

Также 22 августа при участии президента состоится вручение награды "национальная легенда Украины".

Ее присуждать гражданам за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

Зеленский подчеркнул, что 23 августа в День государственного флага Украины, в Черкасской области состоится торжественное поднятие сине-желтого стяга - символа нашей независимости.

Торжества пройдут во всех областях страны.

В частности фасады зданий Верховной Рады, Национальной оперы, Дворца "Украина", ЦУМа, ТРЦ "Гулливер" в Киеве приобретут цвета государственного флага.

Кроме этого, 23 августа состоится саммит инициативы президента Украины "Крымская платформа".

Мероприятие будет состоять из четырех панелей на темы:

  • политика непризнания и санкций; 
  • вызовы в сфере безопасности;
  • защита прав человека во временно оккупированном Крыму;
  • восстановление прав крымскотатарского народа.

И конечно, долгожданный праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета, запланированных на 23 августа.

Отдельно 24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины.

Зеленский подчеркнул, что запланированные мероприятия пройдут с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.

В этот же день состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли.

Также вечером 24 августа на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

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Напомним, ранее мы писали, что украинская рок-группа Green Grey после громкого скандала с отменой выступления на предстоящем концерте по случаю Дня Независимости Украины, заявил, что его вычеркнули из списка тех артистов, которые будут участвовать в съемках фильма, приуроченного этому же событию.

 

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