Торжественное празднование Дня Независимости Украины: Зеленский презентовал план мероприятий
Президент подчеркнул, что за неделю до Дня Независимости в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика
Президент Украины Владимир Зеленский презентовал план празднования Дня Независимости страны. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране состоится более 150 событий, приуроченных к 30-летию Независимости Украины. Об этом глава государства сообщил во время форума "Украина 30".
Президент подчеркнул, что за неделю до Дня Независимости в Украину попадет оригинал Конституции Филиппа Орлика.
Украинцы смогут увидеть ее с 16 августа в Софиевском соборе.
"История нашей государственности имеет многовековую историю. 30 лет назад она не началась, а восстановилась", - заявил Зеленский на форуме.
Впоследствии, 22 августа, украинцы почтят память тех, благодаря кому независимость сохранилась в 2014 году. Это участники АТО: добровольцы, медики, волонтеры.
Также 22 августа при участии президента состоится вручение награды "национальная легенда Украины".
Ее присуждать гражданам за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.
Зеленский подчеркнул, что 23 августа в День государственного флага Украины, в Черкасской области состоится торжественное поднятие сине-желтого стяга - символа нашей независимости.
Торжества пройдут во всех областях страны.
В частности фасады зданий Верховной Рады, Национальной оперы, Дворца "Украина", ЦУМа, ТРЦ "Гулливер" в Киеве приобретут цвета государственного флага.
Кроме этого, 23 августа состоится саммит инициативы президента Украины "Крымская платформа".
Мероприятие будет состоять из четырех панелей на темы:
- политика непризнания и санкций;
- вызовы в сфере безопасности;
- защита прав человека во временно оккупированном Крыму;
- восстановление прав крымскотатарского народа.
И конечно, долгожданный праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета, запланированных на 23 августа.
Отдельно 24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины.
Зеленский подчеркнул, что запланированные мероприятия пройдут с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.
В этот же день состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли.
Также вечером 24 августа на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.
Напомним, ранее мы писали, что украинская рок-группа Green Grey после громкого скандала с отменой выступления на предстоящем концерте по случаю Дня Независимости Украины, заявил, что его вычеркнули из списка тех артистов, которые будут участвовать в съемках фильма, приуроченного этому же событию.