Торжественное празднование Дня Независимости Украины: Зеленский презентовал план мероприятий

Президент подчеркнул, что за неделю до Дня Независимости в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал план празднования Дня Независимости страны. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране состоится более 150 событий, приуроченных к 30-летию Независимости Украины. Об этом глава государства сообщил во время форума "Украина 30".

Президент подчеркнул, что за неделю до Дня Независимости в Украину попадет оригинал Конституции Филиппа Орлика.

Украинцы смогут увидеть ее с 16 августа в Софиевском соборе.

"История нашей государственности имеет многовековую историю. 30 лет назад она не началась, а восстановилась", - заявил Зеленский на форуме.

Впоследствии, 22 августа, украинцы почтят память тех, благодаря кому независимость сохранилась в 2014 году. Это участники АТО: добровольцы, медики, волонтеры.