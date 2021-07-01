Толпы людей на Евро-2020 способствуют росту заболеваемости COVID-19, - ВОЗ

Евро-2020 Фото из открытых источников

В ВОЗ ожидают третью волну коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что Чемпионат Европы по футболу способствует росту заболеваемости коронавирусом. Новая волна пандемии почти неизбежна. Об этом пишет Reuters.

В ВОЗ пожаловались на толпы на футбольных стадионах, а также в пабах и барах, и в частности на безответственное отношение к противоэпидемической безопасности.

По данным ВОЗ, на минувшей неделе количество новых случаев заболевания уже выросло на 10% из-за толп в городах, принимающих Евро-2020, и ослабления социальных ограничений.

"Нам нужно посмотреть, как люди добираются туда [на стадионы], едут ли они в больших переполненных колоннах автобусов? И когда они покидают стадионы, заходят ли они в переполненные бары и пабы. Именно эти события вызывают распространение вируса", – заявила старший специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд.

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Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о появлении новых штаммов коронавируса. По его словам, вирус продолжит мутировать, но это можно предотвратить.