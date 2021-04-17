"Толока памяти" в Одессе: Активисты Молодежного Крыла ОПЗЖ установят новый памятник генерал-майору авиации Владимиру Бережному

Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

В рамках всеукраинской акции "Толока памяти", организованной Молодежным крылом ОПЗЖ, в преддверии великого праздника Дня Победы 9 мая, члены организации облагородили могилы участников ВОВ, передает пресс-служба организации.

Активистам удалось найти и привести в порядок забытую могилу генерал-майора авиации В.В. Бережного. Организация готова за свой счет установить новый памятник. К инициативе присоединился депутат городского совета от ОПЗЖ.

"Отдать дань памяти нашим предкам – наименьшее, чем мы можем отблагодарить их за тот великий подвиг, который они совершили ради нас с вами. Сейчас мы поднимаем архивы и ищем родственников генерала авиации Владимира Бережного, чтобы получить их согласие на установку нового памятника. Все расходы организация возьмет на себя" — сказал Валерий Чигидин, руководитель Одесской организации Молодежного Крыла "Оппозиционной платформы — За жизнь".

Если вы обладаете информацией о семье Владимира Бережного – представители организации просят связаться с пресс-службой - [email protected]