"Толока памяти" в Днепре: Без памяти о подвиге предков у нас не будет будущего!

Дмитрий Музыка Фото из открытых источников

В Украине, силами ОПЗЖ, объявлен старт всеукраинского бессрочного марафона по благоустройству памятных мест героям и событиям ВОВ. Цель марафона – сохранение исторической памяти о войне 1941 – 1945 годов, подвиге наших предков и многомиллионных жертвах фашистского режима, передает пресс-служба Молодежного крыла.

Как отмечается, в Днепропетровской области, мероприятие охватило более 60-ти локаций.

"Без памяти о подвиге наших предков у нас не будет будущего! Поэтому мы с удовольствием присоединились к акции Толока памяти и считаем, что ухаживать и приводить в порядок памятники, посвященные подвигам наших предков или знаковые места, очень важно. На самом деле для нас марафон Толока памяти начался задолго до сегодняшнего дня и сегодня он не закончится, это скорее стиль жизни. Наша задача – заботиться о памяти погибших и ушедших героев, заботиться о живых и передавать память нашим потомкам, младшему поколению. Память о том, что происходило в те страшные, тяжелые годы, сколь бы болезненна она ни была, должна быть с нами. Свою историю необходимо знать", – сказал Дмитрий Музыка, руководитель Молодежного Крыла в городе Днепр.