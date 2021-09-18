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Только в трех областях Украины не превышен уровень заболеваемости COVID-19

Фото из открытых источников

Кроме того, этот показатель за пределами нормы в Киеве

Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине превышен в 21 области. Об этом говорится в данных Минздрава.

Как отмечается, норма показателя уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч жителей.

По состоянию на 18 сентября, она не превышена только в Закарпатской, Кировоградской и Николаевской областях.

При этом, самый высокий показатель в:

  • Черновицкой области (303 на 100 тысяч),
  • Луганской области (286),
  • Тернопольской области (194),
  • м. Киеве (150).

Новости по теме: Украина входит в 10-ку лидеров Европы по новым случаям коронавируса

Как сообщалось ранее, в Украине за минувшие сутки, 17 сентября, обнаружили 6234 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализировали 1719 человек, зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 1763 человек.

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