Только в трех областях Украины не превышен уровень заболеваемости COVID-19

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Кроме того, этот показатель за пределами нормы в Киеве

Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине превышен в 21 области. Об этом говорится в данных Минздрава.

Как отмечается, норма показателя уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч жителей.

По состоянию на 18 сентября, она не превышена только в Закарпатской, Кировоградской и Николаевской областях.

При этом, самый высокий показатель в:

Черновицкой области (303 на 100 тысяч),

Луганской области (286),

Тернопольской области (194),

м. Киеве (150).

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Как сообщалось ранее, в Украине за минувшие сутки, 17 сентября, обнаружили 6234 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализировали 1719 человек, зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 1763 человек.