Только срочные услуги: ЦПАУ в Киеве ограничили прием граждан

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Карантинные ограничения ввели во избежание распространения COVID-19

В помещениях столичных центров предоставление административных услуг с 20 марта предоставляют только чрезвычайно важные услуги. Об этом сообщила директор Департамента (Центра) предоставления административных услуг Наталья Шамрай, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Ради предотвращение стремительного распространения коронавирусной болезни было принято решение временно ограничить доступ к Центрам предоставления административных услуг. С 20 марта в помещениях ЦПАУ г. Киева предоставляют только срочные услуги", - отметила она.

По ее словам, во время личного визита в ЦПАУ можно получить следующие административные услуги:

выдача готового паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и загранпаспорта;

выдача паспорта гражданина Украины в случае вклеивания фотографии;

возврат паспорта гражданина Украины (свидетельства о рождении, если подавался оригинал) в случае регистрации места жительства;

выдача готового разрешения на трудоустройство;

комплексная услуга при рождении ребенка: свидетельство о рождении ребенка; получение социальной помощи; регистрация места жительства ребенка (если заявитель настаивает); удостоверение многодетной семьи (если заявитель настаивает);

разрешение на трудоустройство иностранцев и временный вид на жительство (обустроен ящик для приема пакета документов) можно подать через ящик для документов, который размещен на входе в ЦПАУ.

Напомним, что в столице с 20 марта ввели новые карантинные ограничения. В частности, они предусматривают запрет работы ТРЦ, театров, кинотеатров, заведений общественного питания (только навынос), переход на дистанционное обучение.