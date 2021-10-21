Токсичный газ от извержения вулкана на острове Ла-Пальма достиг Украины

По информации синоптиков, угроз пока нет. Превышение концентраций SO2 наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на значительных высотах - 10-15 км

На Канарском острове Ла-Пальма уже более месяца продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха . Токсичный воздух от него уже достиг Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр .

"В последние дни, ученые, с помощью спутникового мониторинга, выявили перемещение по территории Европы воздушных масс с повышенным уровнем концентрации диоксида серы SO2 (который выделяется при вулканических извержениях). В настоящее время, эти воздушные массы уже достигли территории Украины. Но, как отмечают ученые, волноваться все же не стоит! Ведь превышение концентраций SO2 наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на значительных высотах - 10-15 км", - рассказали синоптики.

Также добавляется, что на воздух, которым мы дышим - это не влияет значительным образом.

"В случае выпадения осадков - образуется слабокислый дождь, который опять же, по словам ученых, не представляет существенной опасности для окружающей среды. К тому же, синоптическая ситуация в Украине сейчас является динамичной - воздушные массы довольно быстро будут перемещаться по территории нашей страны в ближайшие дни", - подчеркнула в ведомстве.

По прогнозам специалистов, в течение следующих суток масса воздуха, содержащего превышенные концентрации практически полностью покинет территорию Украины.

Укргидрометцентр

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Как сообщалось, вулкан Кумбре-Вьеха начал свое извержение 19 сентября и разрушил более 900 зданий.

Из домов на острове было эвакуировано 6 тысяч человек из примерно 83 000 жителей. В частности было зафиксировано 327 землетрясения с максимальной магнитудой 4,2.

Испания выделила 206 млн евро на помощь пострадавшим от извержения вулкана острову Ла-Пальма. Кроме этого, правительство объявило остров зоной бедствия.

Позже из опасной зоны эвакуировали еще 300 человек. Лава уничтожила более 600 га земли, а количество разрушенных зданий возросло до 1,5 тысячи. В частности разрушен цементный завод, что привело к выделению токсичного пара в воздух. Поток лавы накрыл также плантацию бананов и авокадо, от которых зависит экономика острова.

В свою очередь, вулканолог Высшего совета научных исследований Испании (CSIC) Висенте Солер рассказал, что Кумбре-Вьеха начал извергать породы возрастом более 2 млн лет.