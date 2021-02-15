Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

Телеканал ZIK

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Анастасии Дайнод и Ростиславом Сухачовим.

Темами сегодняшней программы станут:

МВФ не дал денег;

Зеленский в Эмиратах;

Вакцинирование;

Умер посол в Китае. Богдан назвал, кто давил;

Штрафы за нарушение языкового законодательства;

Телеведущий Дроздов оскорблял зрителей закрытых каналов;

Третья попытка назначить Витренко. Новые тарифы;

На "Укрзализныце" должны быть сокращения. Заработная плата Лещенко;

НАПК предлагает анонимный портал для жалобы на коррупционеров;

Рада планирует вернуться к законопроекту об азартных играх;

Закрытие телеканалов ZIK, NewsONE и "112 Украина".

Гости ток-шоу – Елена Бондаренко, народный депутат Украины V-VII созывов, Елена Лукаш, адвокат, Александр Качный, народный депутат, ОПЗЖ, Илья Кива, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Надежда Савченко, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, Татьяна Плачкова, народный депутат, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Валентин Землянский, эксперт по энергетическим вопросам, Снежана Егорова украинская актриса и телеведущая, Дмитрий Корнейчук, политолог, Александра Решмедилова, политолог, аналитик Фонда общественной дипломатии.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу тут:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справка:

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 начал переход на общенациональный уровень - постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

2 февраля 2021 президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ( "112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы в свою очередь расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию телеканала ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.