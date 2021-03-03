ТКГ договорилась о мониторинге экологической ситуации на Донбассе

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Будет создана специальная рабочая группа

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе договорилась о мониторинге экологической ситуации на Донбассе. Об этом на своем Telegram-канале сообщили сами делегаты.

"Сторонам удалось предварительно договориться о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта, в которую должны войти международные эксперты и профильные представители ТКГ (из экономической подгруппы)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, украинская сторона и в дальнейшем продолжает стоять на необходимости достичь договоренности в рамках ТКГ о направлении инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории.

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Напомним, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отметил, что консультации будут продолжены если они будут иметь действенный практический смысл.