Ткаченко рассказал, как будут продвигать медиаграмотность среди школьников и студентов

Александр Ткаченко

В ведомстве планируют вводить грантовые программы и специальные курсы

В Украине медиаграмотность среди школьников и студентов хотят продвигать с помощью привлечения общественных организзаций. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"У нас есть много стейкхолдеров, с которыми мы работаем вместе. С IREX, со многими другими общественными организациями, которые уже имеют существенные достижения в этой плоскости. Но мы прибавляем к этой активности. Создаем онлайн-платформу по медиаграмотности, вместе с различными общественными организациями запускаем конкурс по детской книжки по поводу медиаграмотности", - отметил он.

При этом Ткаченко добавил, что также в планах делать определенные грантовые программы совместно с "Інтерньюзом". А еще организовывать курсы в больших и малых населенных пунктах.

"То есть наша задача – всех стейкхолдеров, я об этом говорил с коллегой Шкарлетом, так же как и с коллегами из общественных организаций, которые уже имеют наработки, запустить определенные программы медиаграмотности, в том числе в школах, и в университетах", - пояснил министр.

Напомним, что медиаграмотность является составляющей курсов "Гражданское образование" для учащихся 10-х классов и "Культура добрососедства" – для учащихся 1-4 классов. Она преподается пока в форме отдельных курсов.

Новости по теме: С 1 сентября в украинских школах начнут действовать новые нормы питания

Напомним, ранее стало известно, что нынешняя дополнительная сессия Внешнего независимого оценивания (ВНО) пройдет с 29 июня по 14 июля.