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Тина Кароль уходит из "Голоса страны", но назвала, кто может занять ее кресло

Тина Кароль на шоу "Голос страны" Фото из открытых источников

Всего певица была тренером в восьми сезонах шоу

Накануне, во время финала шоу "Голос страны", Тина Кароль заявила о решении покинуть тренерское кресло, которое занимала в течение восьми лет. Об этом сообщает "РБК-Украина". 

"Это мой крайний сезон. Я очень благодарна "Голосу страны" и всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Я люблю каждого, кто вообще касался этого проекта и всех, кто был на бэкстейдже. Это большая работа", - отметила певица и предложила занять ее место Юлии Саниной. 

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Следует отметить, что в нынешнем, 11-м сезоне подопечная Тины Кароль Юлия Тимочко заняла второе место. Победу же одержал Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой, для которой это первый опыт в роли судьи на "Голосе страны". 

Как отмечается, Тина Кароль пришла на шоу и заняла кресло судьи в 2013 году, после этого она сделала перерыв и вернулась в пятом сезоне в 2015 году. С тех пор она была тренером в каждом сезоне, а в 2015, 2017 и 2020 годах ее воспитанники становились победителями.

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Напомним, ранее известная британская певица Дуа Липа представила видеоклип на песню "We're Good", съемки которого проходили в Киеве. 

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