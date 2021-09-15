Time назвал 100 самых влиятельных людей планеты: Среди них Навальный и Бритни Спирс

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Список из 100 человек распределен по шести категориям — "Кумиры", "Новаторы", "Титаны", "Художники", "Лидеры" и "Изобретатели"

Американский журнал Time опубликовал список сотни самых влиятельных людей планеты в 2021 году. Он размещен на сайте журнала.

Отмечается, что список из 100 человек распределен по шести категориям — "Кумиры", "Новаторы", "Титаны", "Художники", "Лидеры" и "Изобретатели".

В частности, в категорию "Кумиры" попали принц Гарри и его жена Меган Маркл, американские певицы Долли Партон и Бритни Спирс, японская теннисистка Наоми Осака, а также российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

В "Новаторах" находятся певица Билли Айлиш, вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс и другие.

К категории "Титаны" отнесли американскую гимнастку Симону Байлз, главу компании Apple Тима Кука, игрока американского футбола Тома Брэди и певца Тимбеленда.

Среди "Деятелей искусств" признаны достижения актрис Кейт Уинслет и Скарлетт Йохансон, актера Омара Си, режиссера Хлои Чжао, которая в этом году получила "Оскар" за фильм "Земля кочевников", и исполнителей Bad Bunny и LIL NAS X.

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В категории "Лидеры" — первая женщина глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин, вице-президент США Камала Харрис, премьер Италии Марио Драги, глава правительства Израиля Нафтали Беннетт, бывший президент США Дональд Трамп и избранный президент Ирана Ибрагим Раиси. Также в список попал соучредитель радикального исламского движения "Талибан" Абдул Гани Барадар, получивший должность вице-премьер-министра во вновь созданном правительстве Афганистана.

Среди "Изобретателей" выделили главу SpaceX и Tesla Илона Маска, президента и главного исполнительного директора компании NVIDIA Дженсена Хуанга, американского иммунолога Барни Грэхема и венгерскую исследовательницу Каталин Карико, которая стала известной благодаря разработке вакцины против коронавируса.

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Напомним, компания SpaceX, принадлежащая генеральному директору Tesla Илону Маску, готовится к старту миссии Inspiration4. Это первый полет в космос, в котором будет участвовать гражданский экипаж. Миссия начнется в 03:02 часов по киевскому времени.