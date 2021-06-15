Вариант "Дельта" обнаружили в более чем 70 странах, - СМИ

CDC

В частности, случаи были обнаружены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США

Вариант коронавирус "Дельта" обнаружили уже в 74 странах. Об этом сообщает The Guardian.

Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США.

В то время как органы здравоохранения по всему миру собирают и обмениваются данными о распространении нового варианта, есть опасения, что в странах развивающегося мира с менее надежными системами мониторинга, вариант "Дельта", возможно, уже получил гораздо большее распространение, чем сообщалось.

Новости по теме: За минувшие сутки в Украине выявили 1014 новых случаев коронавируса

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации ученые обнаружили оригинальные мутации коронавируса, их свойства и отличия от других штаммов еще изучаются.