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Tesla отзовет более 12 000 Model X по всему миру: в чем причина

Речь идет об авто 2015 и 2016 годов выпуска

Американский производитель электромобилей Tesla вынуждена отозвать 12 300 авто Model X по всему миру из-за слабо прикрепленных молдингов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Управления автомобильного транспорта Германии (KBA).

В KBA заявляют, что речь идет об электромобиле, которые были выпущены в 2015 и 2016 годах.

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Ранее сообщалось компания Tesla отзывает около 135 тысяч автомобилей Model S и Model X из-за предполагаемых проблем с тачскринами.

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