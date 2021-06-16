Территории Конча-Заспы, Залесья и полуострова Бирючий откроют для всех желающих

Отдых на природе в семейном кругу Фото из открытых источников

Также в планах построить спортивный кластер на ВДНХ

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал открытие доступа граждан для отдыха на объектах государственной собственности, среди них - спортивный объект на ВДНХ, территории Конча-Заспы, Залесья и полуострова Бирючий. Об этом он сообщил во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30".

"Один из объектов на ВДНХ, который мы закончим уже в этом году, - это огромный и уникальный, в целом, для Европы спортивный кластер.

Он строится в рамках программы президента "Большое строительство".

В этом кластере будет urban-парк, даже есть в планах отдаленной перспективы и бассейн, зоны для прогулок, для пробежек. И главное - все это будет готово к 24 августа, ко Дню Независимости Украины ", - заявил Тимошенко.

Он также добавил, что в настоящее время на объекте идут подготовительные работы и со дня на день начнется строительство кластера.

Кроме того, по словам Тимошенко уже фактически открыт доступ граждан к полуострову Бирючий, где находится летняя резиденция президента.

Сейчас на нем начинается обновление инфраструктуры, строятся летние домики, бассейн комплекс, туристические маршруты.

В частности Залесье, которое находится на балансе Управления делами президента, уже открыто для граждан.

Отмечается, что в настоящее время идет процесс трансформации его территории в национальный природный парк, создаются кластеры с зонами, где можно будет построить гостиницы, разрабатывается проектная документация.

Тимошенко добавил, что в планах также открыть территорию Конча-Заспы.

"По поручению президента сейчас идет аудит договоров тех, кто в настоящее время проживает в Конча-Заспе.

Я думаю, что ни для кого не секрет, каким будет результат и что через несколько месяцев начнется их выезд.

После аудита мы разработаем территорию, где можно будет отдохнуть. Мы откроем территорию Конча-Заспы для людей ", - резюмировал он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский в мае инициировал аудит по занятости госдач под Киевом. По решению СНБО резиденции в Конча-Заспе и Пуще-Водице покидают первые 20 бывших чиновников, среди которых экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, экс-министр юстиции Александр Лавринович и экс-министр здравоохранения Лариса Богатырева.