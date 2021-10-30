Тепло и пасмурно: Прогноз погоды в Украине на 30 октября

Температура воздуха днем будет достигать +18 градусов

На сегодня, 30 октября, синоптики прогнозируют на всей территории Украины сухую и теплую погоду с переменной облачностью. Температура воздуха днем будет достигать +18 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр .

Как отмечается, в западных регионах на термометрах можно будет увидеть +15...+18 градусов днем и +2...+5 градусов ночью.

На севере днем температура воздуха составит +11...+13 градусов, а ночью +4...+7 градусов.

На востоке страны ожидается до +11...+14 градусов днем, ночью +4...+7 градусов.

В южных областях столбики термометра днем будут показывать +12...+14 градусов, а ночью упадут до +5...+7 градусов.

В столице сегодня также будет сохраняться сухая погода. Температура воздуха днем составит +12...+14 градусов, а ночью +6...+8 градусов.

На полуострове Крым температура будет колебаться в пределах +12...+14 градусов, а ночью в пределах +5...+7 градусов.

Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что в последний месяц осени средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +1...+ 7 градусов, что близко к климатической норме. А месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что также в пределах нормы.