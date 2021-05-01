Теплее, чем обычно: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на май

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Максимальная температура воздуха будет достигать 38-39 градусов с отметкой" +"

В Украине в мае средняя месячная температура воздуха составит 13-17° тепла, а в горных районах столбик термометра достигнет +7-12°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 0-6° мороза, в Карпатах и на северо-востоке до 7-10° мороза, на побережье морей местами 0-3° тепла. Заморозки отмечены в первой половине месяца в Украине, во второй половине мая - в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, самая высокая температура воздуха в этот период достигнет 31-37° тепла. На юге Одесской области, в Луганской области и Крыму максимум составит +38-39°. В свою очередь в горах тоже будет тепло - 22-30° с отметкой "+".

"Среднее месячное количество осадков составляет 22-60 мм, в западных, Винницкой областях, в горах Крыма 62-81 мм, на Прикарпатье и в Карпатах 85-148 мм", - пояснили специалисты.

При этом, на всей территории Украины переход средней суточной температуры воздуха через +15° в сторону повышения будет происходить во второй декаде мая. А на Закарпатье летняя погода придет уже в первые десять дней месяца.

Следовательно, средняя месячная температура предполагается 15-18°, в горах 11-13° тепла. Такие температурные показатели на 1-1,5° превышают средние многолетние значения.

"Месячное количество осадков ожидается в западных областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на остальной территории 28-50 мм, что в пределах средних многолетних значений", - прогнозируют синоптики.

Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.