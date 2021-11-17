Телескоп NASA показал "звездную колыбель" в туманности Тарантул

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Звезды-гиганты там производят интенсивное излучение и мощные ветры

Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировала галактическую туманность NGC 2070 (Тарантул), что находится в созвездии Золотая Рыба. Об этом обсерватория сообщила в Twitter.

"Туманность Тарантул является местом, где образуются звезды вблизи Большого Магелланова Облака", - говорится в сообщении.

Отмечается, что звезды-гиганты здесь производят интенсивное излучение и мощные ветра, которые сдувают вещество, образуя перегретый газ, который светится в рентгеновском свете.

Открывателем этого объекта является французский астроном Никола Луи де Лакай, который впервые наблюдал за объектом 1751 года.

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Напомним, накануне сообщалось, что космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировала скопление галактик Abell 1795, которое находится в созвездии Волопас.