Телескоп Hubble сделал фотографию шарообразного скопления в созвездии Змееносец

Сам космический объект расположен неподалеку от центра Млечного Пути

Как отмечается, сам космический объект расположен неподалеку от центра Млечного Пути, в районе, где межзвездный газ и пыль поглощают звездный свет и делают наблюдения более сложными.

Шаровидное скопление в созвездии Змееносец ESA/Hubble

Известно, что созвездие Змееносец было одним из 48 созвездий, появившихся в трудах египетского астронома второго века Клавдия Птолемея. Все они относятся к 88 созвездиям, официально признанными Международным астрономическим союзом на сегодняшний день.

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Напомним, ранее телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 сделал фотографию объекта Гербига-Аро, который находится в созвездии Ориона. В частности, аппарат показал, как там появляются новые звезды.