live
Новости » Общество Читати новину українською

Телескоп Hubble показал детализированную туманность Вуаль

Телескоп Hubble NASA

Туманность Вуаль расположена в созвездии Лебедь в 2,1 тыс. световых лет от Земли

Космический телескоп Hubble сделал детализированную фотографию эмиссионной туманности Вуаль (IC 1340), находящуюся в созвездии Лебедь. Об этом сообщает пресс-служба совместной обсерватории NASA и ESA.

Согласно сообщению, сам космический объект IC 1340 расположен за 2,1 тыс. световых лет от Земли, что, по астрономическим меркам, делает его относительно близким нашим соседом.

"Чтобы создать это красочное изображение, были использованы наблюдения, сделанные прибором Hubble Wide Field Camera 3 через 5 различных фильтров. Новые методы постобработки позволили дополнительно улучшить детализацию выбросов дважды ионизированного кислорода (показан синим цветом), ионизированного водорода и ионизированного азота (показано красным цветом)", - говорится в сообщении.

Туманность Вуаль ESA/Hubble

К слову, туманность Вуаль является видимой частью остатка сверхновой Петли Лебедя, которая сформировалась около 10 тысяч лет назад в результате взрыва массивной звезды.

При этом звезда-предшественник сверхновой была в 20 раз массивнее Солнца. Она прожила короткую жизнь, закончив ее катастрофическим выбросом энергии и оставив после себя тонкий узор из ионизированного газа.

Новости по теме: Hubble показал спиральную галактику в созвездии Пегаса

Напомним, ранее космический телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики NGC4826, которую именуют "Оком сатаны". Галактика расположена в созвездии Coma Berenices (Волосы Вероники) в 17 млн световых лет от Земли.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Президент Египта приказал "облегчить" контейнеровоз Even Given Застрявшее в Суэцком канале судно удалось сдвинуть с места Суэцкий канал надеются разблокировать к вечеру субботы 400 млн долларов в час: Подсчитан ущерб от блокирования Суэцкого канала

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21