Телескоп Hubble показал детализированную туманность Вуаль

Туманность Вуаль расположена в созвездии Лебедь в 2,1 тыс. световых лет от Земли

Согласно сообщению, сам космический объект IC 1340 расположен за 2,1 тыс. световых лет от Земли, что, по астрономическим меркам, делает его относительно близким нашим соседом.

"Чтобы создать это красочное изображение, были использованы наблюдения, сделанные прибором Hubble Wide Field Camera 3 через 5 различных фильтров. Новые методы постобработки позволили дополнительно улучшить детализацию выбросов дважды ионизированного кислорода (показан синим цветом), ионизированного водорода и ионизированного азота (показано красным цветом)", - говорится в сообщении.

Туманность Вуаль ESA/Hubble

К слову, туманность Вуаль является видимой частью остатка сверхновой Петли Лебедя, которая сформировалась около 10 тысяч лет назад в результате взрыва массивной звезды.

При этом звезда-предшественник сверхновой была в 20 раз массивнее Солнца. Она прожила короткую жизнь, закончив ее катастрофическим выбросом энергии и оставив после себя тонкий узор из ионизированного газа.

Новости по теме: Hubble показал спиральную галактику в созвездии Пегаса

Напомним, ранее космический телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики NGC4826, которую именуют "Оком сатаны". Галактика расположена в созвездии Coma Berenices (Волосы Вероники) в 17 млн световых лет от Земли.