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Телеканалы "112 Украина", NEWSONE и ZIK опровергают информацию о подаче в Верховный Суд исков об оспаривании Указа о санкциях

Фото из открытых источников

СМИ сообщили, что в Верховный Суд поступили иски об оспаривании Указа о санкциях трёх телеканалов Медиахолдинга "НОВОСТИ". Официально сообщаем, что телеканалы "112 Украина", NEWSONE и ZIK готовят иски и ещё не обращалась в суд.

Иски поданные якобы в интересах телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK являются технологией власти с целью получить в подконтрольном себе судебном процессе выгодные решения об отказе в открытии производств.

В ближайшее время три телеканала Медиахолдинга "НОВОСТИ" зайдут с исками в Верховный Суд для проведения открытого судебного процесса о признании противоправным Указа Президента Украины о введении санкций и его отмене.

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