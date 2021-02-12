Телеканал ZIK подал в Верховный Суд иск о признании противоправным и не действующим Указа президента Украины о применении санкций

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Сегодня, 12 февраля 2021 года, телеканал ZIK (ООО "ТРК "Новые коммуникации") подал в Верховный Суд иск о признании противоправным и не действующим Указа президента Украины о применении к телеканалу санкций.

Это первый иск, поданный от имени и в интересах телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK, деятельность которых была остановлена незаконным и политически мотивированным применением президентом Зеленским санкций.

Ранее телеканалы уже опровергали информацию об обращении трех телеканалов с исками в Верховный Суд.

Подчеркиваем, что иски, поданные якобы в интересах телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK являются технологией власти с целью получить в подконтрольном ей судебном процессе выгодные решения.

Иски от компаний телеканалов "112 Украина" и NEWSONE будут поданы в Верховный суд на следующей неделе.

Убеждены, что вскоре незаконность Указа президента Украины №43/2021 о применении санкций к телеканалам "112 Украина", NEWSONE и ZIK будет установлена Верховным Судом.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

После блокировки вещания эфиры "112 Украина", NewsOne и ZіK можно смотреть на YouTube.