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Телеканал NEWSONE подал в Верховный суд иск о признании противоправным и недействующим указа президента о применении санкций

Фото из открытых источников

Сегодня, 15 февраля 2021 года, Телеканал NEWSONE (ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА") подал в Верховный суд иск о признании противоправным и не действующим указа президента Украины о применении к телеканалу санкций.

Это второй иск, поданный от имени и в интересах телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK, деятельность которых была остановлена незаконным и политически мотивированным применением президентом Зеленским санкций.

Ранее телеканалы уже опровергали информацию об обращении трех телеканалов с исками в Верховный суд. 

Напомним, 12 февраля 2021 года, телеканал ZIK также сообщил о подаче в Верховный суд иска о признании противоправным и не действующим указа президента Украины о применении санкций.

Подчеркиваем, что другие иски, поданные якобы в интересах телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK являются технологией власти с целью получить в подконтрольном ей судебном процессе выгодные решения.

Иск от компаний телеканала "112 Украина" будет подан в Верховный суд в ближайшее время.

Убеждены, что вскоре незаконность указа президента Украины №43/2021 о применении санкций к телеканалам "112 Украина", NEWSONE и ZIK будет установлена Верховным судом.

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