Телеканал "Дом" показал карту России с оккупированным Крымом: Реакция канала

Фото из открытых источников

Представители канала заявляют, что не знают, как такое могло случиться

Украинский государственный телеканал "Дом", который финансируется из украинского бюджета и уже более года вещает для жителей временно оккупированного полуострова Крым и отдельных территорий Донбасса, в одном из видео показал карту Российской Федерации с аннексированной территорией. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Речь о выпуске передачи "Русский дневник". На сайте украинского телеканала UATV программа описана как ежедневный видеоблог о России с Марией строевой. В заставке передачи продемонстрировали карту России с аннексированным Крымом.

Телеграм-канал О. Гончаренко

В свою очередь, представители телеканала убрали соответствующее видео с YouTube и сайта UATV и заявили, что не понимают, как такое изображение попало в ролик.

"Проект "Русский дневник" имеет графическую заставку с картой РФ, но без изображения оккупированного полуострова.

Вместе с тем, в одном из выпусков внезапно появляется изображение полуострова, и затем так же внезапно исчезает.

Все предыдущие плановые выпуски проекта "Русский дневник" имеют утвержденную каналом графическую заставку — карта России без Крыма. Источники происхождения и попадания фейковой заставки сейчас выясняются Службой внутренней безопасности.