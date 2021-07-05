Телеканал "Дом" показал карту России с оккупированным Крымом: Реакция канала
Представители канала заявляют, что не знают, как такое могло случиться
Украинский государственный телеканал "Дом", который финансируется из украинского бюджета и уже более года вещает для жителей временно оккупированного полуострова Крым и отдельных территорий Донбасса, в одном из видео показал карту Российской Федерации с аннексированной территорией. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.
Речь о выпуске передачи "Русский дневник". На сайте украинского телеканала UATV программа описана как ежедневный видеоблог о России с Марией строевой. В заставке передачи продемонстрировали карту России с аннексированным Крымом.
В свою очередь, представители телеканала убрали соответствующее видео с YouTube и сайта UATV и заявили, что не понимают, как такое изображение попало в ролик.
"Проект "Русский дневник" имеет графическую заставку с картой РФ, но без изображения оккупированного полуострова.
Вместе с тем, в одном из выпусков внезапно появляется изображение полуострова, и затем так же внезапно исчезает.
Все предыдущие плановые выпуски проекта "Русский дневник" имеют утвержденную каналом графическую заставку — карта России без Крыма. Источники происхождения и попадания фейковой заставки сейчас выясняются Службой внутренней безопасности.
Продолжается служебная проверка из-за того, что подобной графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков — неизвестно.
Крым — это Украина, и канал "Дом" делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций", - говорится в сообщении телеканала в Facebook.
Кроме того добавляется, что все приобщенные к этому проекту лица сейчас отстранены от исполнения своих обязанностей, а предварительно виновный установлен.