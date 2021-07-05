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Телеканал "Дом" показал карту России с оккупированным Крымом: Реакция канала

Фото из открытых источников

Представители канала заявляют, что не знают, как такое могло случиться

Украинский государственный телеканал "Дом", который финансируется из украинского бюджета и уже более года вещает для жителей временно оккупированного полуострова Крым и отдельных территорий Донбасса, в одном из видео показал карту Российской Федерации с аннексированной территорией. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Речь о выпуске передачи "Русский дневник". На сайте украинского телеканала UATV программа описана как ежедневный видеоблог о России с Марией строевой. В заставке передачи продемонстрировали карту России с аннексированным Крымом.

Телеграм-канал О. Гончаренко

В свою очередь, представители телеканала убрали соответствующее видео с YouTube и сайта UATV и заявили, что не понимают, как такое изображение попало в ролик.

"Проект "Русский дневник" имеет графическую заставку с картой РФ, но без изображения оккупированного полуострова.
 
Вместе с тем, в одном из выпусков внезапно появляется изображение полуострова, и затем так же внезапно исчезает.
 
Все предыдущие плановые выпуски проекта "Русский дневник" имеют утвержденную каналом графическую заставку — карта России без Крыма. Источники происхождения и попадания фейковой заставки сейчас выясняются Службой внутренней безопасности.
 
Продолжается служебная проверка из-за того, что подобной графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков — неизвестно.
 
Крым — это Украина, и канал "Дом" делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций", - говорится в сообщении телеканала в Facebook.
 
Кроме того добавляется, что все приобщенные к этому проекту лица сейчас отстранены от исполнения своих обязанностей, а предварительно виновный установлен.
 
 
Ранее сообщалось, что в двух учебниках по истории Украины опубликовали карту страны, на которой отсутствует временно оккупированный Крым. Речь идет об учебниках для 9 и 10 классов.
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