Тарифы на стационарный телефон планируют повысить: Как изменится абонплата

Тарифы вырастут с 1 июля 2021 года

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) планирует повысить тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Проект приказа НКРСИ размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно проекту, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения планируется повысить на 17,2% - с 59,71 гривен до 70 гривен.

Для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц предпринимателей стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон будет повышена на 52,6% - с 65,55 грн до 100 грн.

В случае принятия решения вступит в силу с 1 июля 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования.

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Ранее сообщалось, что Министерство энергетики в марте не планирует пересматривать зонные (ночной и утренний) тарифы на электроэнергию.