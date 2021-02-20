Тарифный геноцид. Что думают украинцы о новых тарифах на коммуналку?

Фото из открытых источников

Тарифный геноцид в действии. Именно так украинцы назвали новые платежки за коммунальные услуги, сообщает NewsOne.

"Я 35 лет проработала и хожу на субсидии. Я не уезжала за границу, я не получала зарплату в конверте, я проработала всю жизнь в детском саду. И я хожу на субсидии, кланяюсь низко государству", - говорит женщина.

"Тарифы высокие. Приходится ущемлять на лекарства. На лечение", - рассказал пенсионер.

"Полторы тысячи за отопление. Очень много, на 2 000 пенсии это страшное", - отметила киевлянка.

"Что вам сказать? Выживаем, а не живем", - добавила жительница столицы.

И пока Зеленский в своих видосиках обещает "интересные решения" по уменьшению цен на коммуналку: "Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти наполовину"...

...лоббируемый Зеленским, впрочем, так и не назначенный Радой на должность министра энергетики Юрий Витренко в открытую заявляет: и газ, и электроэнергия продолжат дорожать, как минимум вдвое.

"Электроэнергию нужно повышать в два раза, отопление нужно повышать в два раза, газ, если просто взять летнюю цену - это будет в 1,5 раза по сравнению с 6,99, а потом еще будет вода, мусор, то есть все остальные тарифы подтянутся за электроэнергией и по газу", - сказал он.

Тот же Витренко со вступлением в должность отменил льготный тариф в 100 кВт на электроэнергию и заявил - субсидии не нужны, потому что, мол, психологически плохо влияют на украинцев.

Напомним, с 1 февраля была установлена предельная цена на газ для населения - она ​​не может превышать 6,99 грн за куб. Такое решение правительство приняло в январе, когда газ подорожал до почти 11 грн за куб. Впрочем, это лишь к концу отопительного сезона - дальше цены снова взлетят к уровню рыночных. Поэтому рядом регионов прокатились акции протеста - перекрыты трассы, плакаты и возмущение людей.

Тарифную политику Зеленского и монобольшинства раскритиковала оппозиция.

"Когда вы приходили в 2014 году, цена газа за 1 000 кубов была 725 грн 40 коп. Сегодня 8 800 грн. Эта цифра получается 6,99 + 1,79 за куб. Это не приемлемо, когда при вас так существенно растут цифры на 1 113%. Тариф на отопление вырос на 1 223%, на горячее водоснабжение почти на 560%", - заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Колтунович.

Поэтому в оппозиции рассуждают: то кадровый голод, как говорил сам Зеленский, или его собственная некомпетентность привела к таким заоблачным платежкам, и еще раз подчеркивают - господин президент, воспользуйтесь нашими наработками. В частности, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук еще в прошлом году договорился с Россией о снижении цены на газ на 25%. Берите и пользуйтесь. Но в Офисе президента заботятся не о тарифах и уровне жизни людей, а исключительно о собственных рейтингах.