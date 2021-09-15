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Тарас Возняк стал лауреатом премии имени Василия Стуса 2021 года

Члены жюри объявили имя лауреата во время торжественной церемонии, которая состоялась 15 сентября в Национальном музее Тараса Шевченко

Лауреатом премии имени Василия Стуса стал Тарас Возняк, генеральный директор Львовской национальной галереи искусств имени Возницкого. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"В этом году Премией имени Василия Стуса было отмечено культуролога, политолога, основателя Независимого культурологического журнала “Ї”, генерального директора Львовской национальной галереи искусств имени Бы. Возницкого Тараса Возняка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, он получил денежное вознаграждение и статуэтку, разработанную дизайнером Дмитрием Покрасьоном и скульптором Станиславом Кадочниковым.

Известно, что премия была учреждена в 1989 году Украинской ассоциацией независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком. Ее вручают литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам и культурным менеджерам за большой вклад в культуру и стойкость гражданской позиции.

В прошлом году лауреатом премии стал Ахтем Сеитаблаев.

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Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский подписал указ о присуждении Государственной премии имени Александра Довженко. В этом году лауреатом премии стала кинорежиссер и сценарист Наталья Ворожбит.

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