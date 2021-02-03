Тарас Козак: Результаты "террористического" расследования СБУ – грязная ложь, которую власть Зеленского будет скрывать всеми способами

Тарас Козак Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Результаты "террористического" расследования СБУ – грязная ложь, которую власть президента Владимира Зеленского будет скрывать всеми способами. Об этом говорится в заявлении члена Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Тараса Козака, которое обнародовано на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Власть Зеленского, которая ввела санкции против трех украинских наиболее рейтинговых каналов, нарушила Конституцию Украины и украинское законодательство, поскольку действие Закона Украины "О санкциях" на них не распространяется.

Стремясь избежать ответственности за политические преследования, действующая власть распространяет лживую информацию о том, что введение санкций якобы принято "на основании антитеррористического законодательства и расследования".

Заявляю, что эти обвинения являются бредом, высосанным из пальца, и откровенной ложью. Власть никогда не заявляла о подобных обвинениях в мой адрес. Более того, я уверен, что этого и не может быть, поскольку любые притянутые за уши инсинуации в мой адрес были бы разрушены в украинских судах либо в Европейском суде по правам человека. Поэтому власть никогда не осмелится обнародовать результаты тех "расследований", которые легли в основу введения санкций против меня и телевизионных каналов.

Власть сама это признает. Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге заявил, что обвинения, которые легли в основу введения санкций, – это все предположения, и могут не совсем соответствовать действительности. Как метко заметил в запрещенном властью Зеленского романе "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова Фагот: "Поздравляю вас, гражданин, соврамши!".

Это "расследование" является такой же ложью, как обещания Зеленского в Париже, зафиксированные в меморандуме от 9 декабря 2019 года, такой же ложью, как слова украинского президента, сказанные более года назад, о том, что у правительства есть "интересное решение", которое позволит снизить цену на отопление для населения в два раза. Такой же ложью, как обещание разработать украинскую вакцину или завезти в Украину 8 миллионов доз вакцины по программе COVAX. Удивительно, что отдельные европейские чиновники до сих пор не поняли, с каким лжецом и профессиональным лицедеем они имеют дело.