Тарас Козак: Нацсовет по указке Зеленского уничтожает неугодные ему СМИ в Украине

Тарас Козак Фото из открытых источников

Решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензий телеканалов "112 Украина" и ZIK похоронило последние надежды медиасферы на то, что свобода слова в Украине все-таки будет жить. Нацсовет принял на себя роль марионетки президента, стал инструментом политической борьбы и полностью дискредитировал себя как независимый орган регулирования телерадиовещания. Ранее Нацсовет принял такое же незаконное и циничное решение об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Об этом заявил владелец телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne Тарас Козак. Он отметил, что этот шаг Нацсовета – очередной этап по уничтожению неугодных власти СМИ, совершенный по указке президента Зеленского.

"Согласно статье 34 Конституции Украины, каждый имеет право на свободу мысли и слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений и распространение информации. Власти до сих пор не обнародовали материалы СБУ, которые якобы оправдывают незаконное решение президента Зеленского о применении санкций ко мне лично и телеканалам "112 Украина", ZIK и NewsOne. Более того, по статье 41 Конституции Украины конфискация частной собственности может быть применена исключительно по решению суда. Телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne находятся в частной собственности, и по указу президента и решению СНБО эта собственность по факту была конфискована. Этот факт, а также другие многочисленные нарушения и злоупотребления окончательно доказали личную заинтересованность президента Зеленского в прекращении вещания неугодных ему лично СМИ", – заявил Тарас Козак.

Телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne уже давно сталкиваются с прямым и политически мотивированным давлением. Это многочисленные проверки, необоснованные штрафы, обстрел телеканала "112 Украина" из гранатомета, блокирование телеканалов радикальными организациями, лишение телеканала "112 Украина" цифровой лицензии в результате прямого давления на судей и Нацсовет предыдущим главой Офиса президента. Кроме того, Офис президента готовил операцию по рейдерскому захвату телеканала "112 Украина". По прямой указке Владимира Зеленского СБУ требовало арестовать корпоративные права телеканала и передать его в управление АРМА. Этого не произошло лишь из-за того, что суд счел такое требование СБУ необоснованным и незаконным.

"Зеленскому пора открыто признать, что целью систематических действий, направленных на расстрел оппозиционных каналов, является вовсе не защита интересов Украины, а исключительно прекращение распространения подрывающей его рейтинг информации. Лишение трех главных информационных каналов лицензий возможности доносить правду до населения по всей стране фактически является предостережением и угрозой для других СМИ, на которых звучит критика деятельности президента Владимира Зеленского.

Президент взбешен тем, что наши телеканалы показывают ту реальную Украину, в которой мы живем: с заоблачными платежками, сверхмасштабной коррупцией, внешним управлением. Это не нравится Зеленскому и его западным кураторам – послам стран "Большой семерки", которые ведут себя с президентом Украины как с мальчиком на побегушках, нарезая ему задачи. Но в гражданском обществе свобода слова, в том числе и в СМИ, не должна регулироваться прихотью одного человека. Верю в то, что справедливость восторжествует, а Владимир Зеленский понесет ответственность за свои действия", - заявил Тарас Козак.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.

"112 Украина":

NewsOne:

ZIK:

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.