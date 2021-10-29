Таран анонсировал Military ID для призывников и резервистов в "действии"

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В частности, ожидается, что в онлайн-режиме можно будет изменить регистрацию места жительства

Министр обороны Андрей Таран анонсировал появление в портале "действие" сервиса Military ID, который будет содержать данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Уже заложены основы для цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения воинского учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр – будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека".

Министр добавил, что реализация проекта так называемого "электронного центра комплектования и социальной поддержки" (Е-ТЦК) в "Действия" запланирована на 2022-2023 годы.

По его словам, Минобороны уже работает над тем, чтобы граждане, которые обратятся в будущем к Е-ТЦК на портале "Дія" получали все данные о себе в электронном виде, без посещения учреждения.

В частности, ожидается, что в онлайн-режиме можно будет изменить регистрацию места жительства, увидеть информацию о включении лица в реестр, номер учетной записи в нем и тому подобное.

Сейчас Минобороны и Минцифры разрабатывают совместный приказ, который будет определять порядок обмена информацией между порталом "действие" и реестром.

Таран добавил, что Минобороны также начало интеграционные процессы с другими госреестрами, в частности с Государственной миграционной службой.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины запустило в тестовом режиме цифровой онлайн-сервис "Действие", который позволит призывникам, военнообязанным и резервистам изменить регистрацию места жительства.