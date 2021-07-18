Такого сильного детского конкурса, как на "Славянском базаре", не знаю в Европе, – композитор Осошник

БЕЛТА

Такого сильного конкурса, как международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2021", не знаю в Европе. Таким мнением во время пресс-конференции поделился член жюри состязания Виталий Осошник, передает корреспондент БЕЛТА.

Композитор, заслуженный работник культуры России Виталий Осошник подчеркнул, что конкурс становится своеобразным культурным кодом для всей детской эстрады в России и Европе. "Такого сильного детского конкурса я не знаю в Европе. Даже те телевизионные проекты, которые находятся у всех на слуху, они являются все-таки ТВ-шоу. А конкурса вокального, который есть на "Славянском базаре", там нет. Приятно видеть невероятно сильных детей с хорошими вокальными традициями. Надеемся, сегодня они покажут максимум своего мастерства", - считает Виталий Осошник.

Он напомнил, что в республиках бывшего СССР было хорошая образовательная система. Детские школы искусств, музшколы, творческие коллективы были на достойном уровне.

"На сегодня в Беларуси, России, Украине, Узбекистане еще есть та детская школа, которая поддерживается государством, и дети из этих стран имеют возможность общаться и учиться у серьезных профессионалов. Беларусь, наверное, сегодня последний оплот бесплатного образования в мире. Ваши педагоги - невероятная ценность, которую потом будет трудно найти. Благодаря таким мастерам белорусские участники побеждают на многих конкурсах, на детском "Евровидении", показывают качественный материал и достойно представляют страну", - заключил Виталий Осошник.

В нынешнем году на детский конкурс приехали представители 16 стран. Во втором туре участники исполнят песню на выбор. Белорус Константин Мазуркевич выступит под номером 10.

Напомним, в белорусском Витебске 15 июля стартовал юбилейный Международный фестиваль искусств "Славянский базар-2021". Его торжественно открыли ведущие из Беларуси, Украины и России. Впервые ведущей мероприятия стала известная украинская журналистка "Першого Незалежного" Диана Панченко, от Беларуси - Ольга Венская, а от РФ - Артем Шалимов.

"Да, я еду в Беларусь. Я уверена, международные конфликты надо гасить, а не обострять. И лучший путь к миру - музыка!" - сказала Диана Панченко.

Отметим, "Перший Незалежний" - единственный украинский телеканал, который будет транслировать ХХХ юбилейный Международный фестиваль искусств "Славянский базар - 2021" на протяжении всех дней. На традиционный и неповторимый праздник песни и искусства приглашены известные звезды из разных уголков планеты. Всего география мероприятия охватила пять континентов и 75 стран мира.

С 14 по 19 июля команда телеканала "Перший Незалежний" подготовила масштабное освещение легендарного международного фестиваля - зрителей ждут церемония открытия, прямые включения наших журналистов, цикл дневников закулисной жизни, телемост и лучшие звездные выступления.