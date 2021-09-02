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Повышает эффективность: Таиланд решил смешивать вакцины Sinovac и AstraZeneca

hromadske

В Таиланде говорят, что смешивание этих вакцин является безопасным и повышает иммунитет к коронавирус

Министерство здравоохранения Таиланда разрешило смешивать вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Sinovac. Об этом сообщает Britishian.

По данным МИНЗДРАВА Таиланда, комбинация китайского препарата с AstraZeneca повышает защиту от коронавирус до того же уровня, что и две прививки только препаратом AstraZeneca.

Теперь Таиланд не будет давать две дозы вакцины CoronaVac, который производит компания Sinovac. Стоит отметить, что Таиланд является одним из производителей вакцины AstraZeneca.

По состоянию на сегодня в Таиланде полностью вакцинированы лишь 13% населения.

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Ранее сообщалось, что власти Кубы планирует начать вакцинировать против коронавирус детей в возрасте от 2 лет собственным препаратом - Soberana-2.

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