"Свобода слова должна быть": Украинский композитор Быстряков поддержал создание "Фонда защиты свободы слова"

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Известный украинский композитор и шоумен Владимир Быстряков поддержал инициативу создания "Фонда защиты свободы слова" и передал в Фонд книгу "Такой разный Быстряков. Байки".

Быстряков отметил, что, по его мнению, создание такого фонда особенно актуально сегодня.

"Сегодня из нашего общения исчезло понятие "дискуссии", вместо аргументов приходится выслушивать оскорбления. Я думаю, что вот эта наша первая "ласточка" которая у нас сегодня есть, вот этот Фонд, он основан именно на принципах гуманитарных, основан на принципах христианских, когда нужно помогать людям попавшим в беду", - отметил Быстряков.

По словам Быстрякова, если жители страны действительно хотят построить успешную Украину для себя и своих детей, им стоит беречь свободу слова как зеницу ока — ведь именно право знать и говорить правду лежит в основе демократического государства.

"Свобода слова должна быть в Украине и это непременное условие нашей нормальной жизни", — подчеркнул композитор.

В знак поддержки Владимир Быстряков передал в Фонд защиты свободы слова книгу "Такой разный Быстряков. Байки".

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Напомним, в воскресенье, 18 апреля, в пресс-центре Golos.ua прошла пресс-конференция по случаю создания "Фонда защиты свободы слова".

Создание Фонда - инициатива украинского политика, журналистки и писательницы, народного депутата Украины V, VI и VII созывов, экс-председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Анны Герман.